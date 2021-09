Debat: At vælge landvindmøller som løsning er uambitiøst og kortsigtet

En positiv indstilling til grøn omstilling og bæredygtighed er jeg naturligvis fuldstændig enig i. Men en sådan omstilling kan gribes an på mange måder, og at ødelægge den natur man ønsker at bevare, i forsøget på at nå et grønt mål, er der ikke meget ræson i. Og det er netop, hvad der vil ske, hvis der placeres fire kæmpevindmøller ved Kobbel å i Vognserup.

Området er ikke udpeget som hverken primært eller sekundært område til grøn energi fra kommunens side, hvilket skyldes følgende oplagte grunde: Området falder ind under ni forskellige love for naturbeskyttelse. Altså et oplagt eksempel på netop dén type natur vi i øjeblikket higer så gevaldigt efter at bevare og beskytte. Jeg tror ikke, vi i dagens Danmark finder mange personer, der ikke er tilhængere af grøn energi. Men den grønne energi kan opnås på mange måder, det være sig solceller placeret på de rigtige områder, havvindmøller, og øvrige nye landvindinger inden for den grønne energiteknologi.

At vælge landvindmøller som løsning, virker uambitiøst og kortsigtet. For hvad sker der, når Holbæk Kommune en dag forhåbentlig skal være 100 procent forsynet af grøn energi? Skal vi så have 150 m høje vindmøller som et nødvendigt onde i alle kommunens landskaber? Og skal vi blot acceptere de sundhedsmæssige gener ifa. lavfrekvensstøj, skyggegener mv. disse møller uvægerligt medfører? Hvorfor ikke investere i havvindmøller og solceller placeret korrekt? For vi kommer ikke udenom, at det aktuelle projekts fødsel netop omhandler investering og profit. Vel og mærke ikke fra kommunens side, men initieret af konsulentvirksomheden Momentum. Meget godt kan sikkert siges om Momentums grønne intentioner, men at de har Holbæk Kommunes grønne omstilling som primært øjemål, og ikke egen bundlinje, er trods alt nok for naivt. Og udpegningen af et naturbeskyttelsesområde som placering for kæmpevindmøller er en god indikator for dette. Så lad ikke en konsulentvirksomhed diktere, hvordan Holbæk Kommune griber deres favntag med den grønne omstilling an, men lad derimod kommunen og dennes borgere selv vælge, hvorledes den grønne udfordring løses bedst, med mindst mulig gene og størst muligt udbytte for kommunen og dens borgere.