Debat: År 2021 bliver år nul post corona

Lad os for pokker nu komme videre som civiliserede mennesker, der giver plads til fejlslutninger i ekstremt pressede situationer. Lad os i fællesskab begrave konkurrencesamfundet for et øjeblik og så give hinanden et klap på skulderen i anledning af vi klarede skærene på trods.

De fleste af os vil heldigvis opleve en fantastisk tid Post Corona, som vil vise os med alt tydelighed, hvor heldige vi har været med vores udvikling af velfærdssamfundet. En fælles platform som vi alle er stolte af. Og den har vist sig at være af usammenlignelig styrke og betydning for vores muligheder for at slippe nogenlunde helskindede igennem coronakrisen.

Ingen andre har på alle planer kunnet klare situationen som os i Norden. Og Danmark ligger sandt for dyden i toppen med en ok økonomi, en ok overlevelsesprocent, en ok plan for den kommende økonomiske udvikling, og miljøet har også fået opmærksomhed. Her kunne man for resten godt have ønsket sig, at vi havde reageret lidt mere adækvat for 10 år siden, men det er en anden sag.