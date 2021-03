Send til din ven. X Artiklen: Debat: Åbent vandløb og udsigt til fjorden skal i spil i Ahlgades byrum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Åbent vandløb og udsigt til fjorden skal i spil i Ahlgades byrum

Debat Holbæk - 08. marts 2021 kl. 19:35 Af Charlotte Nielsen og Ole Hansen, KB-medlemmer (S), Holbæk Kommune Kontakt redaktionen

Lige før jul blev der nedsat en arbejdsgruppe med politikere og interessenter, som skal arbejde med Holbæks byrum og kommende arkitekturpolitik. Arbejdsgruppen skal præsentere ideer allerede inden sommerferien, så arbejdet er i fuld gang, og i Socialdemokratiet følger vi det tæt og med stor interesse.

Vi vil meget gerne her komme med en del af vores bud på en politik for Holbæk byrum. Et bud som selvfølgelig skal ses ind i en sammenhæng med den arkitekturpolitik, som også kommer.

Der er ingen tvivl om, at Holbæk by er heldig med sin placering ved fjorden, nær naturen og den gamle del af købstaden er næsten 900 år gammel. Det er en by, hvor historien har sat sit præg i de forskellige kvarterer lige fra brolæggerstrædet til det kommende nye Holbæk Have. I forhold til for bare få år siden er der kommet gang i en udvikling på havnen, som ikke bare handler om nye boliger, men hvor havneområdet er i gang med en forvandling, der rummer mange forskellige oplevelser.

Og så er der Ahlgade som er landets måske bredeste hovedgade, og som rummer mange muligheder, mange meninger og mange forventninger. Den udvikling af byrummet, som vi meget gerne ser, er et nyt torv på Ahlgade foran sparekassen og med en nedrivning af bygningen ved den gamle klosterport, så der skabes en åbning op mod kirken, så pladserne forbindes.

Den brede Ahlgade skal kunne rumme biler, cykler, mennesker og forretninger, men i nye rammer, hvor der er forbedrede forhold for alle. Det er ikke svært at forestille sig, at Ahlgade også skal være attraktiv for cyklister og gående. Havneområdet skal trækkes tættere sammen med Ahlgade ved, at der skabes en rigtig god forbindelse ved at fjerne dele af den gamle kvickly-bygning, så man har udsigten allerede, når man kommer fra stationen.

I flere byer har man med stor succes gennem årene åbnet gamle å-løb op og skabt skønne nye bymiljøer, hvor vandet har en central rolle. Den mulighed skal vi naturligvis have undersøgt i Holbæk. Der løber faktisk bække under byen. Et åbent vandløb, kunne skabe en nyt og fantastisk byrum, en grøn oase, som for alvor kunne trække den grønne dagsorden ind i byen.

Det er ikke svært at forestille sig et kreativt og innovativt miljø i en grønnere afdeling af byen, som kan trække nye oplevelser med sig. Så den mulighed ser vi meget gerne undersøgt, og det er oplagt at gøre det nu, hvor alle de gode ideer skal på bordet og præsenteres, forhåbentlig i form af tegninger og beregninger til hjælp, når prioritereringerne skal gøres.

