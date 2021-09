Send til din ven. X Artiklen: Debat: 10. klassecenter skal have iværksætterlinje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: 10. klassecenter skal have iværksætterlinje

Debat Holbæk - 14. september 2021

Holbæk skal have flere iværksættere - og der er et meget stort potentiale i at lade Holbæks unge allerede i folkeskolen snuse til, hvad der skal til for at skabe en virksomhed.

Derfor skal Holbæk Kommunes 10. klassecenter allerede i 2022 i gang med at oprette en iværksætterlinje.

Vi tror, det kan være med til at løse mange udfordringer på samme tid. Derfor er vi faktisk opsatte på at komme i gang - og komme i gang allerede i 2022. Derfor tager vi forslaget med til budgetforhandlingerne, som sker i disse dage.

Vi vil gerne have flere iværksættere, og vi mener en iværksætterlinje kan motivere flere til at starte deres egen virksomhed - og samtidig gøre folkeskolen mere praktisk og mindre verdensfjern for unge, som bliver skoletrætte, hvis det bliver gjort på den rigtige måde.

Hver femte ung kommer ikke videre i uddannelsessystemet efter folkeskolen. Hver femte ung har hverken uddannelse eller job 10 år efter at de er gået af folkeskolen. Det er jo virkelig synd - og noget vi meget gerne vil gøre noget ved.

Til gengæld konstaterer vi jo også, at der er unge, der har så meget krudt i bagdelen, at de får enorm succes som iværksættere, selv om de ikke får en uddannelse efter folkeskolen. De kan være kørt fast i den teoretiske skole - og får alligevel succes i livet. Det vil vi alt sammen gerne bruge på en iværksætterlinje i 10. klassecentret, hvor vi skal få vores børn og unge til at se muligheder i stedet for at gå i stå, hvis de bliver skoletrætte.

Søren Stavnskær (V)

Kommunalbestyrelsesmedlem og medlem af økonomiudvalget i Holbæk Kommune