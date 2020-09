Send til din ven. X Artiklen: De riges partier ønsker skattelettelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

De riges partier ønsker skattelettelser

Debat Holbæk - 22. september 2020 kl. 15:36 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

På udtalelserne fra gruppeformændene i Nordvesnyt kan man forstå, at Venstres, Konservatives og Liberal Alliances væsentligste bidrag til budgetforliget i Holbæk Kommune er ønsket om, at der skal arbejdes for udfasning af dækningsafgiften fra næste budgetår, hvis kommunens økonomi tillader det.

Deres venner i erhvervslivet, som i væsentligt omfang financier de tre partiers virksomhed, burde faktisk rose dem for deres trofasthed i forhold til at arbejde for skattelettelser særligt målrettet erhvervslivet.

Alle vi andre almindelige borgere kan så til gengæld undre os over, hvorfor lige netop erhvervslivet ikke skal bidrage til de kommunale udgifter. Det er faktisk af væsentlig værdi for erhvervslivet, at kommunen arbejder med at sikre bl.a. gode trafikforhold, gode uddannelser og gode vilkår for børnefamilier. Derfor er det da også kun naturligt, at erhvervslivet bidrager til den kommunale økonomi.

Dækningsafgiften er en skat på blot 5/1000 af værdien af erhvervsbygninger. Der er altså tale om en meget lille beskatning, men til gengæld, bortset fra jordbeskatningen, den eneste sikre indtægtskilde fra erhvervslivet til den kommunale økonomi.

Man kan jo godt forstå, at erhvervslivet hellere blot vil høste gevinsten af kommunens aktiviteter uden at bidrage til den kommunale økonomi, men det kan være svært at forstå, at så mange vælgere vil acceptere, at de skal betale gennem indkomstskatten, fordi erhvervslivet skal have skattelettelser.

Måske er der nogle, der tror på, at hvis erhvervslivet forgyldes, vil det også komme os andre til gavn. Den økonomiske udvikling i de sidste 20 år med store skattelettelser til erhvervslivet modsiger dog denne tese.

Det er veldokumenteret, at også her i Danmark er indkomstudviklingen hos de 10 procent rigeste i den grad løbet fra indkomstudviklingen hos alle os andre.

Arne Steiner

Baggesens Have 5 B

Holbæk

