De grønne løsningers pris

Debat Holbæk - 24. juli 2019 kl. 12:43 Af Energi Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Boye Jensen Morelhaven 1 Gislinge

I lederen den 17. juli nævnes, at det ikke bliver nemt at tilvejebringe fremtidens energi, da diverse nævn er ved at drukne i klagesager omkring vedvarende energianlæg. Det er forståeligt nok, at der klages, når alle på nettet kan læse, hvordan det har været for os, der har måttet forlade vores hjem, måske også mistet virksomhed pga. vedvarende energianlæg.

De kan også læse, at de vedvarende energianlæg er sat op med baggrund i et stort »bedrag«, hvor Miljøstyrelsen, der skulle tage vare på os borgeres ve og vel, var stærkt medvirkende. Miljøstyrelsen tillod at støjniveauet blev tre-doblet i 1999, så de fremtidige store energianlæg måtte støje tre gange mere end andre støjkilder. Men hvad med naboerne? Dem var Miljøstyrelsen, industrien og de fleste folketingspolitikere iskolde overfor.

Et støjniveau af den styrke skulle selvfølgelig gå galt - og det gjorde/gør det. Ved Holbæk Kommunes store vedvarende energianlæg modtog kommunen over 300 klager uden at ville høre på naboernes klager, for støjgrænsen for den tre-dobbelte grænseværdi var ikke overskredet.

Derfor bliver alle skrækslagne ved udsigten til at blive nabo til sådan et anlæg. Jeg forstår om nogen alle disse klagesager. Var dette »bedrag« ikke foretaget, havde vi haft en helt anden positiv udvikling i udbredelsen af de vedvarende energianlæg.

Det havde krævet større afstande mellem naboer og anlæggene og dermed flere ejendomme, der skulle købes op/fjernes. Jeg er sikker på, at hvis naboerne havde fået en passende kompensation, så de havde fået ekstra penge på lommen ved at flytte til en lignende ejendom, så ville de vise en positiv indstilling, så energianlæggene kunne etableres. Denne ekstra omkostning er jo »peanuts« i betragtning af, at dette anlægsareal kan benyttes til vedvarende energiproduktion i al den tid, eller indtil anden energiproduktions form udvikles.

Man kunne således placere både vindmøller, solceller og biogasanlæg på et og samme areal, hvorved el-infrastrukturen også ville blive billigere.

I forløbet har jeg savnet en presse, der for alvor har villet gå ind i de sager, hvor kommunerne har modtaget klager vedr. de energianlæg, der er sat op. Jeg er sikker på, at hvis det var sket, havde vi for flere år siden fået ændret reglerne, så den negative indstilling var vendt til en positiv indstilling i befolkningen.