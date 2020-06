Send til din ven. X Artiklen: Coronakrise: Hvem skal nu betale? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Coronakrise: Hvem skal nu betale?

Hvem der skal betale, bliver det store spørgsmål. Coronakrisen har medført, at der blive pumpet milliarder ud til virksomhederne, der skal anvendes til virksomhedernes overlevelse. Anvendes til faste udgifter og løn til medarbejdere, så de ikke skulle fyres. Det er rigtig godt, således firmaerne har deres medarbejdere den dag, der kommer gang produktionen igen. At der så ikke blev indført stop af udbetaling aktieoverskud for alle selskaber er jo nok en fejl.

Det er rigtig mange milliarder, det drejer sig om, men det er staten, der har lånt pengene, og det jo således med lån, at de skal tilbagebetales. Hvem skal det? Der sættes de indefrosne feriepenge i omløb. Den indefrysning skete vel med baggrund i, at Lønmodtagernes dyrtidsfond fra 1969 er under udbetaling nu og fonden løber tør for midler. Ændringen skete vel med den bagtanke, at der kunne laves en ny fond. Nu skal de så udbetales lang tid før tid. Så det bliver interessant at se, hvem der så skal holde for og betale gildet.

Jeg frygter desværre, at det igen bliver dem, der er udenfor arbejdsmarkedet. Folketinget har lige stemt et borgerforslag ned omhandlende total afskaffelse af gensidig forsørgelsespligt. Lov fra 1926. Så alle, der er på overførelsesindkomst, skal nok forberede sig på, at I skal ikke være med til at få samfundshjulet i gang igen. Det bliver jer, der betaler.

Eksempel: Et ægtepar, hvor den ene arbejder, og den anden er pensionist. De får boligydelse. Den arbejdende får udbetalt feriepengene. Bliver modregnet i boligydelsen eller boligydelsen falder helt bort. Så det bliver kun enlige eller par, der er i arbejde, som får mulighed for at forbruge. Den forøgede statsgæld skal betales, men af hvem? Det står hen i det uvisse.

Uffe Frejdal Nielsen

