Corona gavner klimaet

Debat Holbæk - 18. marts 2020 kl. 10:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klima

Af Arne Steen Jensen Abildgaardsvej 34 Knabstrup

Det har længe undret mig, at de som går op i klima, ikke højlydt glæder sig over, at fly, skibe og tog står stille i store dele af verden.

Der må spares millioner af tons brændstof. Corona må i øjeblikket være den største klima gevinst. Ingen ved, hvordan det udvikler sig. Ved Den Spanske Syge var det de unge mennesker som døde. Ifølge læger er det nu os gamle over 70 år, som står for tur. Som verden i øjeblikket lukkes ned, må Corona være den største nedskæring af jordens ressourcer til gavn for miljø og klimaet.

Jeg kom til at tænke på en gammel talemåde: »Intet er så galt, at det ikke er godt for noget andet«.