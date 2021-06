Send til din ven. X Artiklen: Byen skal have luft og trivsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byen skal have luft og trivsel

Debat Holbæk - 16. juni 2021 kl. 13:15 Kontakt redaktionen

Debat

Tak for et rummeligt oplæg til Holbæks strøgs fornyelse, politikkerne har fundet sammen om dette.

Der er dog nogle forhold, som skal granskes, og her må man se, hvad der er en ekspansion for byens trivsel fremadrettet. Et punkt, der især springer i øjnene, er lukning for gennemkørsel i hovedgaden.

Det er misforståelse af kærlighed til erhvervslivet, hvis man har så stor fokus på trivsel af hovedgaden, at det giver anledning til at lukke halvdelen af byens hovedgade for gennemkørsel. Byen må og skal have luft og trivsel. Alle skal kunne komme til.

Det er set før, at andre byer har lukket halvdelen af hovedgaden, og det har tydeligt slået fejl.

Der er mange gode punkter i forslaget, der omkranser torvet. Men lige her: Nej. Torvet skal fornyes, men det skal være et levende område. I gamle dage var det et passivt udstillingsområde, men nu skal det være aktivt, og start gerne med at fjerne de skarpe sten.

Sæt hastigheden ned til 30 km/t. i bymidten. Gaden med den nye belægning fungerer godt, og der er slet ikke så stor biltrængsel, da byens ringveje især ved havnen har den største trafik. Og her er det folk, som ikke skal i bymidten.

En anden ting, som kan være interessant at tage op, er alle de mange store varebiler med ofte små pakker, som gennem hele dagen bare holder stop i hovedgaden for at aflevere Vip-pakker, man kan se op til fem-seks biler ad gangen, der standser trafikken i gaden, det er et problem.

Holbæk kan i øvrigt være stolte over at have et attraktivt handelscentrum, som bemærkes.

Fritz Lundsbjerg

FL Ejendomme

Ahlgade 40, 1. sal

Holbæk