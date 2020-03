Budgetloven skal skrottes

Debat Budgetloven betyder, at kommunen ikke må bruge mere end vores del af servicerammen - selv om vi har penge i kassen. I Holbæk Kommune har vi i budgettet for 2020 aftalt, at udnytte vores del af servicerammen fuldt ud.

Der er mange velfærdsområder i kommunen, som trænger til forbedringer, og jeg tror faktisk også, at det ville have været muligt at få et flertallet i kommunalbestyrelsen med på at gå længere med bl.a. genopretningen af normeringer i dagtilbud, skoler og ældrepleje - hele den grønne omstilling - hvis ikke økonomiske sanktioner ville ramme os, hvis servicerammen overskrides.