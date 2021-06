Send til din ven. X Artiklen: Bredt samarbejde skal løfte Holbæk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bredt samarbejde skal løfte Holbæk

Holbæk skal være stedet, hvor gode initiativer lykkes. Og det sker bedst med et bredt samarbejde, der omfatter alle partier i kommunalbestyrelsen - og et åbent samarbejde med erhvervsliv, forenings- og kulturlivet. Ellers er der alt for meget, som mislykkes - og Holbæk går glip af gode muligheder. Derfor vil Venstre invitere alle partier i kommunalbestyrelsen ind i et tæt samarbejde, hvis Venstre genvinder borgmesterposten i Holbæk efter fire år med en socialdemokratisk borgmester.

Venstre har til trods for den uvante rolle som opposition til en socialdemokratisk borgmester alligevel formået at præge de seneste års udvikling.

Konkret handler det om kernevelfærden - blandt andet på ældre- og skoleområdet - havneplanen, den strategiske energiplan, sikring af ro på stationen, de to corona-hjælpepakker samt kravet om en erhvervsstrategi, som Venstre dog ikke er tilfreds med endnu. Vi har haft fire år, hvor flertallet ikke har haft fokus på erhvervspolitik. Vi har haft vanvittigt høje sagsbehandlingstider på både byggesager og plansager. Og det koster bare dyrt. Det koster virksomheder, og det koster arbejdspladser. Vi ser det tydeligt at Holbæk rasler ned af alle opgørelserne over erhvervsklimaet.

Vi kæmpede for at få sat gang i en ny erhvervspolitik - og nu kæmper vi for at få sat handling bag ordene.

Til hver budgetforhandling har vi haft et krav med om, at dækningsafgiften skal fjernes. Ved sidste forhandling blev det lovet, at der i 2021 vil foreligge en plan for udfasning af dækningsafgiften - og det kommer vi til at holde Socialdemokratiet op på. Også efter valget. Hvis ikke vi er en attraktiv kommune, når vi taler erhvervsvenlighed, når vi taler kultur og detailhandel, ja så kan vi heller ikke i fremtiden prioritere den gode velfærd. Det hænger sammen. Og den sammenhæng vil Venstre prioritere.

Vi vil udvikle velfærden. Men det forudsætter også, at vi har gang i væksten. Så vi kan finansiere den velfærd, vi gerne vil stille til rådighed for borgerne. Ældrepleje. Folkeskole. Børnepasning. Sundhedsvæsen. Det forudsætter erhvervsudvikling og vækst.

Havneplanen har vi sat store fingeraftryk på. Var det ikke for Venstre, ville kanalen, som vi nu går i gang med at lave, ikke blive lavet.

Byrumsplanen hvor Christian Ahlefeldt har siddet for bordenden, har vi fået sat meget markante fingeraftryk på, så vi fortsat sikrer en bymidte med plads til udvikling, og hvor det netop er udvikling og vækst af detailhandlen, der står i højsæde.

Uro på stationen har fyldt meget, og om noget står Venstre jo for lov og orden. Det er også på Venstres initiativ, at der politisk blev taget handling, og der nu er nedsat en politisk arbejdsgruppe til at følge op på de tiltag, der nu endelig er sat i gang.

Camilla Hove Lund (V)

Medlem af kommunal­bestyrelsen og borgmesterkandidat,

2. viceborgmester og næstformand i børne- og skoleudvalget