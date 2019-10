Send til din ven. X Artiklen: Borgmester - se det dog i øjnene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester - se det dog i øjnene

Debat Holbæk - 21. oktober 2019 kl. 09:11 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

I Nordvestnyt kunne man torsdag læse, at de tre partier Konservative, Liberal Alliance og Radikale - er indstillet på at bevillige yderligere penge til Sportsbyen for dog at få gjort byggeriet færdigt, nu da det øjensynligt ikke er muligt at få storentreprenøren og hans fantastiske byggeledere og arkitekter til at gøre det.

De tre partier bandt dog en vigtig betingelse i halen på tilsagnet. Nemlig gennemførelsen af den undersøgelse, som borgmesteren og hendes kommunaldirektør så sammenbidt kæmper for at undgå.

Naturligvis skal der ryddes op i den pinlige sag for den nye borgmester. Den er løbet løbsk og vil under alle omstændigheder overskride budgettet med mange millioner. Der skal ryddes op i verserende rygter, fup og fakta, løfter og løgne, lokumsaftaler og gentlemen agreements.

Kort sagt: Det skal på bordet, hvem der lovede hvem hvad, hvem der nu har glemt det hele, hvem der gav tilladelsen til kommunaldirektørens egen­hændige udbetaling af 11 mio. kroner for jord, som ingen ved hvor er nu, og storentreprenøren skal naturligvis sættes til at opfylde sin del af OPP-projektet, uanset om han har råd eller ej.

Hvad sådan en undersøgelse vil afdække, kan for tiden kun den folkelige fantasi forestille sig. De, der ved noget, er åbenbart hensat i et kollektivt hukommelsestab. Undersøgelsen kan afdække alt - lige fra, at alt er i den skønneste orden og til, at håndgangne embedsmænd, -kvinder og politikere står med en vis legemsdel i klaskehøjde samt til storentreprenørens konkurs.

Afvises kravet om undersøgelsen - fx med argumenter som at pengene så skal tages fra vuggestuer og cykelstier - overlades hele miséren om Sportsbyen automatisk til folkedomstolen. Take it or leave it ... pest eller kolera.

Min erfaring fra mange år i dårligt politisk klima tilsiger, at byrådspolitikere i sådan en situation normalt vælger »mord« på andre i skydeteltet end dem selv frem for »selvmord« for åbent tæppe her to år før næste valg.

Borgmester - se dog realiteterne i øjnene.

Bent Brandt

Ahlgade 58 B

Holbæk