Borgere bekymret for trafiksikkerheden på kommende cykelgade

Debat Holbæk - 07. juni 2021 kl. 14:07 Kontakt redaktionen

Debat

På borgermødet 26/5 vedrørende den kommende cykelgade på Højen blev det klart for os, at borgerne savner en samlet plan for hvordan trafikken skal afvikles - ikke bare på Højen, men også i de omkringliggende kvarterer. Svaret fra Klima- & Miljøudvalget er, at der ikke er en plan. Og svaret fra administrationen er, at der laves evaluering og målinger efter etablering af cykelgaden.

Som borgere er vi nervøse for, at der ikke arbejdes med en overordnet plan og vision for både cykel- og biltrafik - og at cykelgaden på Højen bliver et trafik eksperimentarium - frem for en brik i en overordnet, gennemtænkt trafikplan.

Vi bidrager som borgere fortsat meget gerne til, at kommunens politikere og administration har grundlag for at træffe kloge, langsigtede beslutninger. Men vi efterlyser en plan og en vision, der kan gøre den samlede by bedre indrettet og mere sikker at færdes i.

Højen vil i fremtiden få 800 kørsler fra det nye Holbæk Have. På et borgermødet d. 26/5 blev det gjort klart, at dette ikke ændrer sig. Det betyder, at Højen samlet set forventes at blive benyttet af 1427 cykler og 2400 biler dagligt, når Holbæk Have står færdig.

Dette scenarie bekymrer os i Trafikudvalget. Jf. trafiktællinger fra Holbæk kommune fra 2018 er det ca. det halve antal biler, af hvad der dagligt kører på Kattegatvej og Holbæk Have der er brede veje med separate cykelstier. Set i dette perspektiv virker det uholdbart at Højen - der bliver den mest befærdede cykelåre i Holbæk - samtidigt skal håndtere så stor en mængde tung trafik - vel at mærke på en smal villavej der nu indrettes som shared space.

Sammenligning med andre cykelgader

På borgermødet viste vi i Trafikudvalget erfaringer fra Holland, hvor det anbefales, at der maksimalt bør køre 500 biler på en cykelgade i døgnet. Derudover viste Trafikudvalget data for, at det er vigtigt, at der er mindst dobbelt så mange cyklister ift. biler på en cykelgade - meget gerne fire gange så mange. På en tilsvarende cykelgade i Odense kører der dagligt 1483 cykler og 666 biler. Dette forhold er vi ikke i nærheden af at opnå på Højen.

Vi er bekymret for, om et sådan scenarie på Højen vil ende i trafikalt kaos. Kommunens rådgivere fra A-trafik og Valentin-trafik medgav på mødet, at det kan være problematisk med en cykelgade, som har flere biler end cyklister.

Gennemkørende trafik

På mødet nævnte administrationen, at den gennemkørende trafik skal begrænses ved hjælp af mere vejsanering.

Vi har svært ved at se, at vejsanering alene kan bringe antallet af bilister ned på et niveau, som ligner det fra Odense (666 biler dagligt), eller som kommer i nærheden af det, som anbefales for en cykelgade. Dertil skal det påpeges, at der uanset antallet af gennemkørende biler kommer yderligere 800 kørsler på Højen fra Holbæk Have. Vi er bekymret for, om Højen kan håndtere det store antal biler og cykler på en forsvarlig måde.

I Trafikudvalget er vi bekymret for, at der kommer for mange biler på Højen ift., hvad data og erfaringer fra andre byer/lande viser er forsvarligt. Vi anser det for at være stærkt nødvendigt at lave vejspærringer. Et synspunkt som bakkes op af 93 procent af alle beboere i området og af Holbæk Lokalforum. Vi håber, at vi sammen kan skabe en god cykelgade på Højen med højnet trafiksikkerhed både til stor glæde for de cyklister, som benytter sig af ruten, men også som et led i at få skabt en overordnet plan og vision for cykelister og bilister i Holbæk.

På vegne af Trafikudvalget for Højen, Diget, Hegnet, Godthaabsvej, Vænget og Bakken.

Jacob Drachmann Adamsen Diget 16

Holbæk Malthe Dahl

Højen 5

Holbæk