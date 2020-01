Send til din ven. X Artiklen: Bevar de åbne kyster Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bevar de åbne kyster

Debat Holbæk - 15. januar 2020 kl. 10:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Det var en sætning som tidligere socialdemokratiske miljøminister Kirsten Brosbøl engang skrev. Her slår hun til lyd for at vi skal beskytte Danmarks kyster. De er vor fælles arv og attraktion for de mange turister, der hvert år besøger vore kyster og strande.

Jeg er fuldstændig enig i disse synspunkter, men er så bekymret for om Energistyrelsen alligevel beslutter at give tilladelse til at der placeres op til 200 meter høje havvindmøller i Jammerland Bugt på den anden side af Asnæs-halvøen. Det selvom hverken kommune eller et massivt flertal af borgere ønsker dem (se Nordvestnyt, lørdag den 11. jan).

I forbindelse med det, som jeg har med at gøre, har vi en japansk sætning som hedder »Gensi Genbutsu«, og som frit oversat betyder »kom, se og spørg«, noget man altid kan få meget læring af. Jeg giver da gerne en kop kaffe hvis kontorchefen fra Energistyrelsen Astrid Rathe vil kigge forbi, så hun med egne øjne kan se, hvad en eventuel godkendelse af projektet for altid vil ødelægge vor unikke natur.

Det er projektmageren European Energy, der bor i København langt væk fra det område, de vil opsætte havvindmøller i. Møller der næsten er på højde med Asnæsværkets store skorsten og i et antal af op til 60 stk. kun 4-6 km fra kysten. Prøv at forestille jer det, at se en solnedgang gennem 60 havmøller, alle med flyblink. Det bliver noget af et Tivoli. Gad vide om borgerne i Kalundborg er klar over at havvindmøllerne også vil kunne ses fra Røsnæs-halvøen, hvis de bygges.

Det må ikke ske. Vi mister vor unikke natur, vor fælles arv, som er uerstattelig, og som vi bør beskytte. Det stigende antal turister, som besøger vort område risikerer vi også at miste og dermed arbejdspladser. Turisterne kommer jo netop hertil for at nyde naturen, strandene og roen fra en stresset hverdag.

Havvindmøller, som er et stort industrianlæg, bør selvfølgelig placeres på havet med minimum 20 km fra kysten, som der lægges op til i andre projekter, og ikke i en sårbar naturskøn bugt. Der er vel en grund til, at de kaldes havvindmøller.

Bruno K. Jensen

Fasanvej 40

Kalundborg