Beslutning om cykelgade på Højen kan ende som symbolpolitik

Debat Holbæk - 25. marts 2021 kl. 09:51 Kontakt redaktionen

Debat

Intet tyder på, at der i fremtiden bliver mindre trafikkaos på Højen.

Selvom vejen gøres til en cykelgade, hvilket vil sige, at vejbelægningen får en anden farve, og at bilister skal holde tilbage for cyklister, som kommunalbestyrelsen har besluttet, så viser erfaringer fra andre byer, at det ikke har væsentlig betydning for trafiksikkerheden. Bilister hverken forstår eller overholder reglerne for en cykelgade. Det som til gengæld har indvirkning på trafiksikkerheden, er at nedbringe antallet af biler og lave vejsanering. Det er derfor forfejlet at tro, at kommunen løser problemerne på Højen ved at øge mængden af biltrafik og gøre vejen til en cykelgade.

Med byggeriet af Holbæk Have står Højen til at blive byens suverænt mest benyttede cykelrute. Derudover er villavejen en vigtig del af højstien, som er en cykelåre på tværs af Holbæk, der forener øst- og vestbyen, og som benyttes af særligt mange skolebørn.

I Århus er Jægergårdsgade blevet lavet om til en cykelgade. På nyhedsforummet Reddit skriver en bruger, at den anlagte cykelgade er "betydningsløs og udelukkende en symbolsk handling." Intet føles anderledes, siden den blev anlagt, og brugeren opfordrer kommunen til i stedet at gøre noget for at få bilerne væk.

En anden bruger beskriver også cykelgaden som en symbolsk handling, og skriver videre: "...at beslutningen reelt ikke har medført nogle ændringer."

I Vejle har de også fået en cykelgade. Via videoer på Facebook dokumenterer Cykelistforbundet, at cykelgaden i Kirkegade ikke højner sikkerheden for cyklister. De noterer sig, at antallet af biler er steget, siden cykelgaden er blevet anlagt. På trods af at bilisterne burde være gæster på vejen, så har bilerne fortrængt cyklisterne, som må holde sig tilbage og søge op på fortovet. Bilisterne tager ikke hensyn til cyklisternes fortrinsret.

På begge de ovennævnte veje anmoder beboere politikkerne om at sænke mængden af biltrafik, så der kan skabes tryggere forhold for cyklister.

Lignende erfaringer kan man finde fra cykelgader i Holland, hvor konceptet er mere udbredt. Men her er der i stedet fokus på at sænke mængden af billister, så cyklisterne er i klart flertal. Dette tydeliggør for bilisterne, at cyklisterne har fortrinsret.

Politikkerne i Holbæk Kommune kan sænke antallet af biler på Højen ved at beslutte, at vejforsøget med afspærringer af sideveje gøres permanent, hvilket beboere i området er glade for (se Nordvestnyt 8/3). Dette vil sætte en stopper for den gennemkørende trafik, som kører hurtigt og hensynsløst gennem området. Uden vejafspærringerne vil mængden af biltrafik stige markant, da der også kommer flere kørsler på Højen fra Holbæk Have.

Holbæk Kommune står lige nu med muligheden for at skabe et bindeled mellem Fælleden, Den Grønne Kile i Holbæk Have og midtbyen med cyklister i fokus.

Politikkerne bør være bevidste om nødvendigheden af at nedbringe biltrafikken. Uden en sådan indsats kan tiltaget ende som symbolpolitik uden reelt indhold, ligesom erfaringer fra andre byer viser. Trafikudvalget kan ikke støtte op om en cykelgade, hvor antallet af biler øges yderligere.

Malthe Dahl

Højen 5, Holbæk

på vegne af Trafikudvalget for Højen, Vænget, Diget, Hegnet, Godthaabsvej og Bakken