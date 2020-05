Send til din ven. X Artiklen: Bæredygtighed på skoleskemaet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bæredygtighed på skoleskemaet

Debat Holbæk - 27. maj 2020

Kronik: Skolebestyrelsen på Holbæk Byskole ønsker at sætte bæredygtighed på skemaet.

Af Nis Rømer skolebestyrelsesformand Holbæk By Skole

Lad os tænke stort og sammen gøre drømmene til virkelighed: Hvordan får vi en bæredygtig folkeskole i Holbæk By? Rigtig meget i denne tid er det muliges kunst. Det er det også på skoleområdet, som på meget kort tid har omstillet den traditionelle undervisning til fjernundervisning, og senest endnu en ny omstilling til udeundervisning og undervisning på afstand. Både elever, forældre, lærere og pædagoger har vist en enorm omstillingskraft. Den styrke skal vi bruge.

Vi har en coronakrise, men det behøver ikke stoppe os i at se med kritiske øjne på vores vaner i skolen, og hvordan vi kan ændre dem, så vi får en mere bæredygtig hverdag. Klimaet har i hvert fået en tiltrængt pause. I skolebestyrelsen på Holbæk By Skole drømmer vi om at skabe et mere bæredygtigt samfund gennem en mere bæredygtig skole. Det gælder klima, men det gælder også den sociale bæredygtighed, så verden ikke bliver mere skæv, end den er i forvejen. Det er store ord, det ved vi. Men et lille skridt i den rigtige retning på en skole med 1700 elever og 250 medarbejdere bliver pludseligt til et syvmileskridt.

Men hvordan skaber vi så en bæredygtig skole? Det vil vi rigtig gerne diskutere og høre andres mening om. For tiltagene skal ikke bare være hvad som helst. Og det skal faktisk heller ikke være tiltag, for vi - forældre såvel som elever og ansatte - skal grundlæggende set ændre vores adfærd, hvis det virkelig skal nytte. Det er ikke nok at dedikere en emneuge til affaldssortering. Bæredygtighed skal blive en del af skolens kultur.

Hvis vi skal lykkedes med en bæredygtig skole, skal de nye vaner og tiltag være til gavn for eleverne, så de kan se, at de gør en forskel. Det kan fx være, at det bliver naturligt, at børnene tager det legetøj, som de ikke længere leger med og lægger på en »legetøjsbyttestation«. Måske vi skal have to dukse i klassen - en almindelig duks og en klimaduks, der sørger for, at alt er slukket og lukket, når skoledagen slutter? Måske kan vi - sammen med eleverne - udfordre skolens opvarmningsmetoder eller blive selvforsynende med strøm fra solenergi?

Men bæredygtighed er mere end genbrug og energioptimering. Det handler også om en social ansvarlighed og fællesskab. Vi er en mangfoldig skole på alle parametre, men vi vil gerne have endnu flere forældre til at vælge den lokale folkeskole frem for en privatskole. Jo flere, der tilvælger folkeskolen, jo større social bæredygtighed vil der blive skabt. Holbæk By Skole er en skole i udvikling med dygtige og motiverede lærere, der brænder for at styrke elevernes viden, kreativitet og handlekraft. For i sidste ende er det børnene og de unge, der skal redde verden. Bæredygtighed er en investering i vores alle sammens jord og vores børns fremtid.

Nytter det overhovedet noget, vil skeptikere måske spørge. Ja det gør det. Det vi gør i Holbæk, har betydning for hele verden. Hver især gør vi allerede rigtig mange ting derhjemme. Som borger i Holbæk sorterer vi vores affald i restaffald, bioaffald, glas, papir, batterier, plast, metal og småt elektronik - og resten bliver kørt på genbrugspladsen. Bjergmarkskolen er en del af et pilotprojekt, der skal afprøve affaldssortering i offentlige institutioner, men derudover er det pinligt, at vi ikke gør det samme i skolen, hvor eleverne opholder sig en stor del af dagen, som er en naturlig del i hjemmet. Som folkeskole skal vi ikke kun uddanne børnene, vi skal også danne dem, så de gennem erkendelse, viden og færdigheder lærer at tage ansvar og forandre måder at gøre tingene på.

Men store tanker og flotte ord er ikke noget værd uden handling. Vi må dele de gode ideer med hinanden, for bæredygtighed handler også om samarbejde. Så hvordan gør vi folkeskolen i Holbæk mere bæredygtig? Alle forslag er velkomne. Meget kan vi selv gøre. Noget skal måske sendes videre til politikerne. Uanset hvad starter gode vaner tidligt, så hvorfor ikke begynde allerede i 0. klasse?

Indlægget er sendt på vegne af Skolebestyrelsen på Holbæk By Skole