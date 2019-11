Send til din ven. X Artiklen: BIG-center ja eller nej? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat Holbæk - 05. november 2019

Det egentlige spørgmål om et BIG-center er: Værdsætter man bymidten eller er den ligegyldig?

Jeg har været meget engageret i debatten om, vi skal have et BIG-center. Jeg har også været naiv. Jeg har ikke kunnet forestille mig, at man er ligeglad om bymidten bevares, derfor troede jeg, at det var vigtigt at belyse, at bymidten langsomt vil uddø med et nyt center.

Ved samtale med rigtig mange forskellige mennesker ved jeg nu, at mange er helt ligeglade med, om bymidten består, og det er disse mennesker, som kan se en fordel i et BIG-center.

Nu har analysefirmaet ICP A/S konstateret, at et center vil være en økonomisk fordel for Holbæk Kommune, hvilket ethvert fornuftigt tænkende menneske med indsigt i den slags sager kunne have forudsagt. En sådan analyse giver det resultat, som man ønsker, og ICP ønsker at det skal bygges, da de også har bistået med at udvikle planerne for NPV A/S, som vil stå for byggeriet.

Jeg må dog rose ICP A/S for at være realistiske og ærlige nok til at indrømme, at andre byer omkring Holbæk i øst og vest, i Odsherred samt Holbæk bymidte vil miste markedsandele og dermed blive udsultet.

Der er meget vigtige faktorer, der er afgørende for, om analysen holder vand, bl. a. om andre planlagte centre i andre byer på Sjælland vil blive bygget eller ej. Dette vil have stor indflydelse på det formodede økonomiske udbytte for Holbæk Kommune. Den faktor er så usikker, at den ikke må overses.

Detailhandelen bløder af mange årsager. Derfor må det være yderst tvivlsomt, om andre byer tør bygge, især efter mange eksempler viser, at der er tilbagegang og lukning af butikker også i centrene.

Altså er det ikke et spørgsmål om bymidten vil overleve eller ej. Den vil ikke overleve i sin nuværende form, men langsomt uddø, som i mange andre provinsbyer, hvilket jeg læser ud af ICP's analyse, at de bekræfter. Vores borgmester har talt om et evt. mindre BIG-center. Jeg mener ikke, man har gode erfaringer med halve løsninger. Så derfor kære politikere, når der skal stemmes om dette projekt, så er det et valg om en fortsat hyggelig og attraktiv Holbæk bymidte (altså når vejarbejdet engang bliver færdigt), eller en provinby med masser af tomme butikker.

Annie Dyrberg

Munkholmvej 26

Holbæk