Send til din ven. X Artiklen: At flytte biogasanlæg løser ikke lugtgenerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

At flytte biogasanlæg løser ikke lugtgenerne

Debat Holbæk - 12. juni 2020 kl. 11:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Ved borgermødet den 10. juni vedr. stratetisk energiplan for Holbæk Kommune blev der fremlagt mange gode tiltag for at opnå en 70 procents reduktion af CO2-udledningen, som er kommunens ambition.

Hovedinteressen for de fleste fremmødte deltagere var landbruget/svineindustrien, som udgør 33 procent af den samlede CO2-udledning i kommunen, og som i energiplanen kun skulle bidrage med 15 procents reduktion. Endvidere biogasanlæg til aftag af bl.a. gylle, hvilket de fleste tydede og frygtede som fortsatte udvidelser af især svineindustrien.

Kommunen har pga gældende lovgivning ikke »bemyndigelse til ud fra en helhedsvurdering at kunne afslå ansøgninger om udvidelse af husdyrproduktion«, hvilket vi her i området i høj grad har mærket ved flere 100 procents udvidelser af svinefabrikker blot gennem de sidste 10 år trods klager gennem 40 år over den tiltagende svineindustri, som ødelægger vores helbred, livskvalitet og miljø.

Biogasanlæg er forbundet med lugtgener og forøget tung transport, så det er ingen jo interesserede i at være naboer til. Specielt ikke os her i Tingerup og omegn, som et af de mest belastede områder i kommunen mht. lugtgener og tung transport, hvilket kommunen også erkender. Alligevel udpeger energiplanen vores område som egnet til et biogasanlæg, hvilket naturligvis begrundes med den enorme svineindustri, som findes i vores område og omringer os samt den korte transportafstand til et biogasanlæg.

Udelukkende hensyntagen til svineindustrien og fuldstændig grotesk, urimelig og manglende hensyntagen til os i forvejen meget plagede omkringboende borgere.

Som nævnt, erkender kommunen vores problemer, og nogle politikere gav også udtryk for det, bl.a. formanden for Udvalget for Klima og Miljø, som nævnte en alternativ placering af biogasanlægget, som ikke ville genere os, samtidig med at han nok en gang udtalte, at der er en forfærdelig stank i vores område.

Det er meget sym- og empatisk, men selv om et biogasanlæg ikke ville genere os med yderligere stank ved en anden placering, ville vi alligevel fortsat skulle leve videre i det nuværende lugthelvede, endda med frygten for fortsatte, lovlige udvidelser af den omgivende svineindustri, som forpester vores tilværelse.

Karin Pouret-Frydendahl

Tingerupvej 15

Tingerup