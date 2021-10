Ambitioner for ordblindeområdet

I Holbæk Kommune har vi en Literacy strategi, som tager afsæt i førskolebarnet og et dokument om Indsatsen for ordblinde i Holbæk Kommune. Men jeg savner, at ambitionsniveauet hæves. Alt for mange af vores unge er ikke kommet videre i job eller uddannelse efter 9.kl. Det, synes jeg, må give anledning til overvejelser om, hvorvidt den ovennævnte strategi og indsatser fungerer tilstrækkeligt godt i forhold til at løfte de mest fagligt udfordrede elever.

Vi skal have ordblindevenlige skoler, hvor vi ved at sætte fælles mål og standarder sikrer, at uanset hvilken folkeskole-dør, du går ind af som forældre til et ordblindt barn - ja, så får du det samme kvalitetstilbud. Der skal sikres en god sammenhæng mellem grundskolen og den videre uddannelse, og derfor skal der være en 10. klasse målrettet de ordblinde elever, som vil videre på en gymnasial ungdomsuddannelse. Vi skal styrke de unges selvværd og tro på, at de har så meget at bidrage med. Alle unge skal vælge uddannelse med hjertet.