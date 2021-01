Allerupgaard er en del af arvesølvet

Debat Det fremgik af Nordvestnyt den 19. januar, at Holbæk kommunalbestyrelse vil sælge Allerupgård. Er det nødvendigt?

Når der i salgsopstillingen lægges særlig vægt på ejendommens beliggenhed i et område med parcel- og rækkehuse, kan vi forvente, at en køber river bygningerne ned til fordel for nybyggeri. Det kan hverken vi eller byen være tjent med.