Aktivitetscentret er privatejet

Debat Holbæk - 16. april 2020 kl. 08:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ældre- og sundhedsudvalget i Holbæk Kommune er refereret i Nordvestnyt den 8. april for at arbejde med to områder til et nyt plejecenter.

Jeg skal alene forholde mig til det område, hvor den gamle svømmehal ligger. Formanden for udvalget Steen Klink (DF) er refereret for at foretrække denne mulighed med begrundelsen, at der er indkøbsmuligheder og aktivitetsmuligheder i Ladegårdsparkens aktivitetscenter.

Det er her, Steen Klink udtaler sig mod bedre viden. Det er således, at Ladegårdsparkens Aktivitetshus er ejet af boligafdelingen, og det er dermed privatejet. Derudover er huset opført af midler fra Landsbyggefonden, og driften betales af beboerne i Ladegårds­parken. Det kan også oplyses, at opførelsen af huset blev vedtaget på et afdelingsmøde sammen med renoveringsplanen for Ladegårds­parken. Præmisserne for brugen af huset blev samtidig vedtaget. Huset bruges til aktiviteter for børn og unge op til 22 år. Det er aktiviteter, der er målrettet, at de skal røre sig og få sveden frem. Derfor er der heller ikke nogen borde og stole i huset.

De, som må komme der, er de unge fra Ladegårds­parken og vore naboafdelinger. Unge fra parcelhuskvarteret er også velkommen.

Det er præmisserne, og skal de ændres, er det alene et afdelingsmøde i Ladegårdsparken, der kan ændre det, da det er vedtaget på et afdelingsmøde i 2011.

Jeg skal derfor opfordre Steen Klink til at gøre sit hjemmearbejde, før der inddrages faciliteter til et nyt plejecenter, som ikke er en mulighed.

Uffe Frejdal Nielsen

afdelingsformand Ladegårdsparken