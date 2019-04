Send til din ven. X Artiklen: Ahlgade skal ikke ensrettes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ahlgade skal ikke ensrettes

Debat Holbæk - 23. april 2019 kl. 12:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I forlængelse af renoveringen af Ahlgades brosten ønsker Klima- og miljøudvalget at gennemføre et forsøg med at ensrette Ahlgade. Som en del af dette forsøg er det kommet frem, at man vil foreslå skråparkering i modsætning til den nuværende parallelparkering. Ikke kun skråparkering - men baglæns skråparkering!

Både ensretningen, skråparkeringen og den baglæns skråparkering er jeg imod. Vi skal ikke eksperimentere med vores store handelsgade og dens forretningsdrivende. De rammes for tiden rigeligt af den ensretning, som er et nødvendigt onde, for at brostensarbejdet kan blive udført.

Et yderligere forsøg med fortsat ensretning og skråparkering er helt hen i vejret, ikke mindst fordi der ikke er nogen som helst dokumentation for, at ensretningen og skråparkeringen giver andet end bøvl og bilos på udstillingsstandere og fortovsrestauranter, når bilisterne skal bakke ind. For slet ikke at tale om cyklisterne, der vil være udsat for påkørsel, mens bilistens opmærksomhed er rettet mod bagenden af bilen.

Endvidere er det sådan, at man overhovedet ikke har forhørt sig hos de forretningsdrivende om, hvad de synes om idéen. Jeg har talt med adskillige af dem, og de er lodret imod. Allerede nu kan de mærke en markant nedgang i omsætningen, så udsigten til yderligere nedgang vil betyde butiksdøden for flere af dem.

Konservative i Holbæk Kommune vil stille forslag i kommunalbestyrelsen om at aflyse ethvert forsøg og enhver unødig forlængelse af ensretningsperioden. Vi ønsker ikke at spille hasard med hovedgadens forretninger blot for at prøve noget andet.

Michael Suhr

KB-medlem og FT-Kandidat (K)

Holbæk Kommune