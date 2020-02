Aftale svigter private børnehaver

Indtil nu har børn i private daginstitutioner fået samme tilskud som børn i offentlige. Det princip er nu fraveget. Vi mener, at det er helt urimeligt, at regeringen og støttepartierne på den måde forskelsbehandler børn på baggrund af forældres valg af dagtilbud. Ønsket om at forbedre normeringerne bør handle om børnene - ikke om institutionens organisationsform. Derfor bør det også fortsat være sådan, at pengene følger børnene, og at forældres frie valg accepteres.