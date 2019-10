Ældreplejen skal have et løft

Debat Det er ingen nyhed, at vi i bliver flere ældre i Holbæk Kommune. Det er heller ikke den store videnskab at forstå, at når der kommer flere ældre, så bliver der flere, der har brug for ældrepleje.

På samme borgermøde var både FOA og Ældrerådet med rette kritiske overfor forholdene i hjemmeplejen. Vores ansatte har simpelthen for travlt. Det betyder, at de borgere, som har brug for hjælp, ikke får så god hjælp, som de bør få. Derfor skal der investeres i hjemmeplejen. Vores ansatte skal have bedre tid i hverdagen. Det skal være sådan, at der er tid til plejen, og det skal være sådan, at hvis der kommer et nødkald, så vælter det ikke hele planen. Det bliver en hovedprioritet for Dansk Folkeparti ved de kommende budgetforhandlinger at få genoprettet vores hjemmepleje. Det fortjener vores ansatte, og det fortjener vores ældre.