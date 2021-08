Send til din ven. X Artiklen: Ældreområdet skal løftes markant og fungere på ældres præmisser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ældreområdet skal løftes markant og fungere på ældres præmisser

Debat Holbæk - 23. august 2021

Ældreplejen i Holbæk skal have et markant løft. Og det skal ske allerede i 2022. Hele ældreplejen skal også organiseres på en ny måde.

Det er ikke nok, at vi bruger flere penge på ældreområdet. Vi skal også tilføre noget mere værdighed og nærhed til ældreområdet. De ældre er måske blevet ældre, men de er stadig mennesker - og de skal opleve, at de bliver taget alvorligt som mennesker.

Det er også en af grundene til, at Venstre før sommerferien afviste at vi i Holbæk Kommune skulle skære på ældreområdet. Vi ved, at vi er bagud på en række centrale områder på ældreområdet i Holbæk Kommune.

Det gælder for eksempel i forhold til demensindsatser, som vi slet ikke leverer på et niveau, som vi efter vores mening skal.

Derfor vil Venstre indføre en ny organisering af ældreplejen i mindre teams, så de ansatte både har mere tid, men også selv har indflydelse på at planlægge deres dag, hvilket vil betyde, at der kommer færre ansatte i de ældres hjem.

Det bygger vi på den erfaring, jeg selv har med ældreområdet. Men det er også inspireret af den hollandske såkaldte buurtszorg-model.

Konkret handler det om, at ældreplejen deles op i færre enheder, som til gengæld uddannes bredere. Så der bliver plads til, at man kan skabe det, de ældre har behov for i deres hverdag. Hvor man simpelthen kommer tættere på de ældre, og hører, hvordan de har det, hvilke behov de har, og man bedre kan levere på netop det - frem for, at der er et rend af en masse mennesker i de ældres hjem.

Vi skal have en ældrepleje, der fungerer meget mere på de ældres præmisser. Og derfor vil vi allerede i budgetforhandlingerne have besluttet, at Holbæk Kommune i 2022 går i gang med den nye organisering af ældreplejen. I første omgang i mindst to områder. Et i Holbæk og et i oplandet til Holbæk.

Det er en model, der virker og skaber nærhed og værdighed og frihed til ældre i andre kommuner. Og så skal det selvfølgelig også kunne fungere i Holbæk Kommune - og give en bedre hverdag for både ældre og ansatte i Holbæk Kommune.

Camilla Hove Lund (V)

Borgmesterkandidat

Medlem af kommunal­bestyrelsen i Holbæk Kommune