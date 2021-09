44 minutters ventetid

Debat

Som et aktuelt bidrag til den aktuelle debat om ventetid i lægevagten oplevede vi, at vi søndag aften den 19. september fik akut brug for lægevagten, og vi ringede derfor op kl. 19.31. Efter at have vente i 24 i minutter uden angivelse af tidshorisont blev der sagt, at ventetiden var 20 minutter. Det kom til at passe, at der gik 44 minutter, inden vi fik kontakt med lægevagten.