Dansk Folkeparti tager ansvar - flertallet vildleder

Debat Hørsholm - 17. februar 2020 kl. 16:53 Af Glen Madsen (DF), Medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelsen

Efter at have læst flertalspartiernes svar i forbindelse med min kritik af de løbske udgifter til rådhusflytningen (i Frederiksborg Amts Avis 15. februar, red.), kommer jeg uvægerligt til at tænke på Misse Møghe, der svarer i vest, når hun bliver spurgt i øst...

Nadja Hageskov (K) insinuerer i sin udtalelse, at Dansk Folkeparti ikke vil tage ansvar for, at medarbejderne på rådhuset kan komme væk fra lokaler med skimmelsvamp, og udtaler, at jeg burde kigge tilbage i dagsordnerne. Det råd vil jeg stilfærdigt tillade mig at give tilbage. For der vil det med tydelighed fremgå, at Dansk Folkeparti gentagne gange har stemt for, at flytte medarbejderne til Slotsmarken.

Dansk Folkeparti stemte senest imod punktet (ikke selve flytningen), fordi jeg ikke finder det rimeligt, at den forventede udgift har ændret sig fra knap 29 til 44 millioner kroner.

I min kritik forholder jeg mig til ufyldestgørende dagsordenspunkter og kommunens økonomi. Hvorimod Nadja Hageskov lader læserne forstå, at jeg skulle være ligeglad med medarbejdernes helbred. Nadja Hageskov har siddet med i Økonomiudvalgsmøderne og ved, at jeg både har stemt for flytningen flere gange, ligesom jeg har udtalt min bekymring for medarbejderne. Det er derfor en bevidst og usmagelig vildledning af borgerne, når der insinueres, at jeg og Dansk Folkeparti ikke kerer sig for medarbejdernes ve og vel. Og jeg klandres »tonen«?

Henrik Klitgaard (R) udtaler, at det ville have været klædeligt, hvis jeg havde fremvist nogle sammenligningstal, til at underbygge mine påstande, imens den gode »radikaler« (for at blive lidt i de Matadorske termer) ikke selv fremviser dokumentation for sine påstande. Det lyder som noget af en dobbeltstandard i mine ører.

Når det så er sagt, så kommer Henrik Klitgaard helt uforvarende min pointe i møde, når han efterlyser sammenligningstal.

Som det er Henrik Klitgaard bekendt, da også han har været til stede på Økonomiudvalgsmøderne, så har jeg selv møjsommeligt lavet en overskuelig oversigt over den økonomiske udvikling i forhold til rådhusflytningen samt et eventuelt nyt rådhus. Burde det ikke være administrationens opgave, så beslutningen fra start af havde været truffet på et oplyst grundlag?

I forhold til økonomien, der sejler, så der her en håndfuld eksempler: Et historisk underskud i 2018 på 69,7 millioner kroner. En nødvendig genopretningsplan i 2019. Driftsmæssige omprioriteringer i 2019, 2020 og 2021 på mindst 150 millioner kroner (før konsekvenserne af en evt. ny udligningsordning). Budgetter uden velkendte udgifter det ene år og med ubekræftede indtægter det næste. PH Park, der er gået fra et trecifret million-provenu til et gedigent underskud. Et nyt rådhus i bymidten, der først havde en tilbageløbstid på 3-5 år for pludselig at koste ca. 300 millioner kroner, og en midlertidig rådhusflytning, der på kort tid blev mere end 50 procent dyrere...

Jeg gentager: Der er simpelthen brug for en voldsom opstramning. Ja, faktisk er der brug for et nyt styre i Hørsholm. Vi skal tilbage til en kultur, hvor der er respekt om borgernes penge.

