Der er behov for at indføre et kommunalt anlægsstop. Hvis vi fortsat tilfører kommunal bygningsmasse, vil vi blot øge behovet for vedligeholdelse og dermed gældsættelsen af vores fremtid, skriver Venstre-kandidat Jesper Sperling.

DEBAT: Vi har brug for et kommunalt anlægsstop

Faktum er desværre, at Hørsholm Kommune allerede har et væsentligt efterslæb på bygningsvedligeholdelsen. En ekstern gennemgang har afsløret, at der er behov for at tilføre omkring 90 mio. kr. over de kommende ti år. Hertil skal tillægges skandalen med det tidligere rådhus på Ådalsparkvej, der vil kræve renovering for 50 mio. kr., hvis bygningen fortsat skal gøre gavn. Et skræmmende eksempel på hvor galt det kan gå, når der mangler rettidig omhu i omgangen med vores fælles værdier.