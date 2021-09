Vi vil udvikle Hørsholm med respekt for de smukke grønne områder. Vi vil ikke bygge på hver en grøn plet. Vi vil fortsat have lys og luft omkring os i Hørsholm, skriver Venstres Anne Ehrenreich. Foto: Kenn Thomsen

DEBAT: Venstres mange bidrag til klimaindsatsen i Hørsholm

Af Anne Ehrenreich (V), kandidat og medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Debat Hørsholm - 24. september 2021 kl. 19:06 Kontakt redaktionen

Flere politikere har på det seneste redegjort for deres målsætninger og indsats på klimaområdet. Det vil Venstre også gøre.

Venstre går til valg på, at vi vil udvikle Hørsholm med respekt for de smukke grønne områder. Vi vil ikke bygge på hver en grøn plet. Vi vil fortsat have lys og luft omkring os i Hørsholm. Dette har også været udslagsgivende for vores holdning til lokalplanerne, hvor vi har været skeptiske over for fortætning i villaområderne samt taget afstand fra øget brug af arealoverførsel mv., som netop medfører fortætning.

Vi har videre gennem en årrække arbejdet for bedre forhold for cyklister samt for at sikre bedre sammenhæng mellem cyklisme og kollektiv transport.

Dette har resulteret i, at Kystbanestien syd for Rungsted station fik opsat belysning for en del år siden samt reparation af huller på en række cykelstier. Vi er dog ikke i mål ift kvaliteten på kommunens cykelstier.

Venstre anerkender, at borgerne har forskellige ønsker og behov også når det gælder transport. Der er mange borgere, som har behov for p-pladser ved stationerne for at kunne bruge tog. Derfor har vi i årevis kæmpet for at sikre borgerne gratis p-pladser ved stationerne, så vi kan benytte kollektiv transport, og samtidig få vores liv til at hænge sammen. Denne indsats synes vi er lykkedes, og dette arbejde vil vi fortsætte.

Jeg har for nyligt hørt, at DSB overvejer at nedsætte prisen for cykelbilletter, bl.a. på Kystbanen. Det vil være en stor hjælp for de mange, som har brug for at medbringe cyklen i Kystbanen.

Vi arbejder endvidere for at sikre, at Hørsholm Kommune fortsat har en ordentlig dækning med kollektiv transport. Det gælder både busser og tog.

For nylig er det lykkes at sikre øget aftendrift på bus 150S fra 2022 på strækningen mellem Gl. Holte og Kokkedal station, hvilket er en klar forbedring for alle borgere, som benytter denne bus.

Vi har også gjort en målrettet indsats for at sikre rent badevand. Vi kunne fortsætte skriverierne om vores indsats, da den ikke begrænser sig til de nævnte områder.

