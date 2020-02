Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: V kræver rent badevand til badesæsonen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: V kræver rent badevand til badesæsonen

Debat Hørsholm - 14. februar 2020 kl. 12:26 Af Anne Ehrenreich (V) og Fritz Reuther (V), Medlemmer af Hørsholm Kommunalbestyrelse Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Badesæsonen nærmer sig med hastige skridt, og alle glæder sig til det. Der er dog et hår i suppen. Problemerne med badevandskvaliteten syd for Rungsted Havn er ikke løst og faktisk stillet helt i bero af kommunen. Årsagen er at konstitueringspartnerne ikke har prioriteret dette i deres budget 2020-23.

Da Venstre i 2019 krævede rent badevand inden badesæsonen, udtalte Jan Klit bl.a. følgende til Ugebladet i Hørsholm:

»Jeg har noteret mig, at Venstre ønsker rent badevand syd for Rungsted Havn og ikke ønsker at nedprioritere dette. Lad mig i den forbindelse slå fuldstændig fast, at det ønsker De Konservative bestemt også, ligesom vi på ingen måde ønsker at nedprioritere det.«

Vi kan kun konstatere, at konstitueringspartierne, herunder Konservative har nedprioriteret dette, og at det er årsagen til, at intet sker nu.

Vi ønsker derfor afklaret, om kommunen i henhold til Bekendtgørelsen om badevand og badeområder har handlepligt i forhold til at sætte mere aktivt ind mht at bekæmpe forureningen end tilfældet er. Dette her har stået på i flere år og problemet er ikke tæt på at være løst.

Endelig vil vi fra Venstres side genfremsætte vores forslag om at afsætte midler i budget for 2021-24 til formålet. Vi vil endvidere foreslå, at vi undersøger muligheden for at anvende et evt. underforbrug på konti i Miljø- og Planudvalget til formålet. Det er f.eks. netop sket ved Kongevejscentret, hvor Hørsholm Kommunes administration har fået overført budgetmidler fra et projekt til et andet. Vi vil rejse sagen på kommende møde i Miljø- og Planudvalget og håber, at udvalget vil være velvilligt indstillet over for en ekstraordinær og hurtig indsats. Vi kan simpelthen ikke være denne her behandling af borgerne bekendt.