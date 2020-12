Preben Carøe skriver her om mandagens møde i Kommunalbestyrelsen, hvor blandt andet biograffunktionen skabte debat blandt politikerne. Foto: Photographer:Morten Bak

DEBAT: Spørgsmål til Klitgaard - er det polemik at sikre lovmedholdelighed?

Af Preben Carøe, Ringvej 24, Hørsholm:

Debat Hørsholm - 03. december 2020

På mandagens KB møde udspandt der sig en lang debat om »Statusrapport for biograffunktionen - År 3«, hvor Hr. Klitgaard igen bidrog til den gode dialog, ved denne gang at karakterisere mindretallet som polemisk.

Wikipedia: En polemiker er en (gerne negativ) betegnelse på en person, der deltager i polemik (heftig diskussion) i pressen; gerne i en litterær eller videnskabelig pennefejde.

Polemikeren står ofte stejlt på sit synspunkt og synes at være lidet modtagelig for modstanderens synspunkter. Ordet polemike er græsk for krigskunst.

Nu var det ikke den litterære eller videnskabelige fejde der prægede aftenens diskussion, men at kalde forslaget, hvis formål var at sikre at Hørsholm Kommune ikke yder en efter EU reglerne ulovlig støtte til den kommercielle del af biografen, er vel polemisk i sig selv.

Selvom rapporten subjektivt finder at EU reglerne er overholdt, er der objektivt set en stor risiko for at støtten over rullende tre år overstiger de tilladte 1.500.000 bl.a. fordi regnskabet ikke er retvisende. Konsekvensen af dette er at støtten i så fald skal betales tilbage og i værste tilfælde tilfalde statskassen.

Hvordan kan Klitgaard som erhvervsmand tage en rapport og et regnskab til efterretning når regnskabet er baseret på en blanding af 9 og 12 måneder?

Aftenens diskussion dokumenterede en på sin vis bekymrende mangel på kendskab til detaljen i rapporten og EU reglerne.

Borgmesteren mente at huslejenedsættelse fra 300.000 til 120.000 var sket på baggrund af en analyse udført af PWC. Af rapporten fremgår det imidlertid tydeligt at det var administrationen der foreslog nedsættelsen, uden at det var clearet med PWC eller meddelt Ankestyrelsen. Dette imødegår også Klitgaards påstand om at Styrelsen har godkendt nedsættelsen.

Aftenens største selvmål var imidlertid Hr. Klits udsagn om at det da ham bekendt, aldrig havde været hensigten at etablere en kommerciel biograf. Gad vide hvilken rapport han har læst??

Nu må vi se hvad Ankestyrelsen siger!!