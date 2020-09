DEBAT: Slotved til Lindhardt: Misinformation og uærlighed om udligning er ikke den rette vej

Venstre i Hørsholm bør vedstå sig fakta og tage ansvar for partiets overordnede beslutninger, fremfor at ty til pinlige bortforklaringer og udvandring fra det lokale forhandlingslokale om fællesskabets budget for de kommende fire år.

Det er legitimt at gå efter magten, men misinformation og uærlighed er ikke den rette vej til at komme på banen!

Prøv med en kildeangivelse næste gang du kommer med tal. For administrationen henviser jo også til udligningsaftalen, og bekræfter på den baggrund at Hørsholm taber på udligningsaftalen. Og så prøver du at blande pærer og æbler ved at snakke tilskud.