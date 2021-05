DEBAT: Nedlukningspatruljen har lagt Rungsted i benlås

Hvor er logikken?

Logikken er ikke til at finde, og derfor har Venstre opfordret borgmesteren til at kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed for en hurtigere fremskyndelse af genåbning af Rungsted Sogn. Så både Rungsted private Realskole (RpR), Rungsted Skole samt Blixen Museet også snart kan få lov at genåbne. Samtidig opfordrer Venstre borgmesteren til, at afsenderen kunne være hele Hørsholms kommunalbestyrelse for at lægge et samlet ekstra pres.