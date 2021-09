De ældre skal have mere selvbestemmelse og mere valgfrihed. De skal have hjælp til at kunne flere af de ting, der giver dem mulighed for mere livskvalitet, mener DFs Glen Madsen.

DEBAT: Lad os genindføre mere valgfrihed til de ældre

Det viser sig nemlig, at Christiansborg-Konservatives Mette Abildgaard er helt enig med Dansk Folkeparti i, at de ældre skal have MERE selvbestemmelse - ikke mindre.

I Dansk Folkeparti mener vi, at de ældre skal have mere selvbestemmelse og mere valgfrihed. De skal have hjælp til at kunne flere af de ting, der giver dem mulighed for mere livskvalitet. Om det så er en ekstra gang rengøring? Et ekstra bad? En tur til frisøren? En tur på kirkegården? Eller et spil kort for den sags skyld...