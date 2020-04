Artiklen: DEBAT: Kosmetolog: Hjælp os med at få lukket et hul i loven

Danmark står i en alvorlig situation, på alle tænkelige måder. Vi kan risikere at vores sundhedsvæsen brænder sammen, hvis ikke vi passer på.

På nuværende tidspunkt er der et hul i loven, der gør at det er helt lovligt at køre hjem til kunden. Kunden må bare ikke komme i butikken.