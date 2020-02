Her er et par eksempler, skriver Preben Carøe i sit debatindlæg. Foto: Ombrydning Hørsholm 1

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Hvorfor skal Hørsholm betale til kommuner med høje indtægter fra selskabsskatter og ineffektiv administration Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Hvorfor skal Hørsholm betale til kommuner med høje indtægter fra selskabsskatter og ineffektiv administration

Debat Hørsholm - 15. februar 2020 kl. 08:05 Af Preben Carøe, Ringvej 24, Hørsholm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle, som interesserer sig for, hvorledes deres kommune ligger i forhold til andre kommuner, kan med fordel læse Kl's skriv »Kend din Kommune 2020«, som sammenligner kommunernes »performance« på en masse forskellige nøgletal. Skrivet kan findes ved at bruge følgende link: »https://www.kl.dk/media/22680/kend-din-kommune-2020.pdf«

I disse udligningstider er den også god at få forstand af og viser på flere punkter det komplet urimelige i, at Hørsholm og andre Nordsjællandske kommuner skal sende så mange penge vestpå.

Det man overser i hele debatten er, at nogle kommuner gennem en høj skatteprocent laver deres egen udligning internt i kommunen; idet det højere provenu så kanaliseres tilbage til borgeren gennem lavere takster, bedre infrastruktur, højere serviceniveau, overforbrug af personale osv. osv...

Alternativet er jo at holde skatten lav og så lade borgerne selv bestemme, hvad de vil bruge deres penge på, men det tager udligningsordningen ikke højde for, og det strider selvfølgelig mod det socialistiske princip om, at vi ved, hvad der er bedst for borgeren.

En anden faktor som Mette F. & Co har valgt ikke tage med i »reformen« er kommunernes provenu fra selskabsskatten, som jo ikke indgår i den almindelige udligning. Vi taler her om rigtig mange penge, og det er primært socialdemokratisk ledede kommuner, der scorer kassen på dette forhold. Det er vel også årsagen til, at der ikke er rørt ved dette i oplægget.

I grafikken til dette indlæg er nogle få eksempler, hvor alle tal, bortset fra ændring i udligning, er per 1000 indbyggere.

Hørsholm skal af med 70 millioner kroner til bl.a. kommuner, der som i eksemplet har et meget højere provenu fra selskabsskatten, meget højere kassebeholdning og som alle har et betydeligt højere årsværksforbrug end Hørsholm.

Hørsholms lavere årsværksforbrug omsættes desværre ikke til lavere forbrug i kroner, hvilket giver stof til eftertanke, men nok ,kan skyldes et højt forbrug af konsulenter og rådgivere plus det faktum at Hørsholm reelt set er for lille i forhold til de opgaver der pålægges.

Hr Ellemann, Hr Østergaard og Hr. Thuelsen Dahl har en kæmpe opgave med at sikre, at det socialistiske forslag til udligning - personificeret ved tidligere SF'er og politisk opportunist, Astrid Krag - ikke ødelægger solidariteten og sammenhængskraften i Danmark.