DEBAT: En regning på 4,2 promille vælter ikke budgettet - vel?

2.1 milliard kroner, hvilket jeg får til fire promille. Der er desværre også en del andre urimelige regninger i en socialistisk totalitær stat og et væld af kompensationsordninger, støtteordninger, solidaritetspakker mm. Men faktum er, at udligningsreformen endte med at give en ekstra regning på ni millioner kroner i 2021.

For gennemsnits-borger er det lig med en ekstraregning 1629 kroner i privatbudgettet. Data skal naturligvis lægges frem: Danmarks Statistik har opgjort at den gennemsnitlige disponible indkomst for personer over 14 år i Hørsholm i 2017 (nyeste tal) var på 380.000 kroner - resten er logik og matematik. En ekstraregning er ærgerligt, men denne vælter forhåbentlig ikke dit budget?

Indlægget her er udtryk for én sandhed, alt er (forhåbentlig) faktuelt korrekt og true news. Jeg håber inderligt, at mange flere af jer borgere vil stemme på et økonomisk forsvarlig og ansvarlig parti til kommunalvalget den 16. November 2021, så vi kan få et systemskifte for at etablere et friere, rigere og mere menneskelig Hørsholm.