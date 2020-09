Her er budgettallene sat op grafisk. Det er fakta, lyder det fra Ann Lindhardt (V).

DEBAT: Den faktuelle sandhed om udligning

Debat Hørsholm - 07. september 2020 kl. 18:04 Af Ann Lindhardt (V), Spidskandidat og medlem af Kommunalbestyrelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er skrevet meget om udligning, der er vildledende. Lad os holde os til fakta og transparens, og ikke gøre udligningen mere kompliceret end nødvendigt. Ja, Venstre i Hørsholm synes også, der betales rigeligt på den front, men at løbe rundt med fortællingen, at »udligningsregningen« er blevet større på bundlinjen efter ny reform, er uden hold i virkeligheden. At placere ansvaret for Hørsholms anstrengte økonomi på Venstres deltagelse i udligningsreformen, bliver ikke mere rigtigt af at blive gentaget. Skræmmekampagner er borgerne heldigvis for kloge til.

Den samlede effekt af den nye udligningsreform, resulterede i en væsentlig mindre betaling for Hørsholm. På bundlinjen i 2021 en mindre betaling på hele 85 millioner kroner. Betalingsdelen er blevet større, men tilskudsdelen har fået et markant større løft, dertil kommer beskatningsgrundlaget, osv. der også spiller ind. Når der jongleres tal i pressen, har budskabet været, at regningen for Hørsholm bliver ni millioner kroner større i 2021. Men her glemmer afsenderen at fortælle, tilskudsdelen er blevet mange millioner større end de ni millioner kroner i ekstra betaling, efter ny reform og tilskud.

Hvis eksempelvis Hr. Hansen årligt modtager en regning på 100 kroner, men næste år er hans årlige regning steget til 109 kroner.

Hvis han så samtidig får en tilbagebetaling på 50 kroner hvad betyder det så for Hr. Hansens husholdningsbudget?

Det betyder at Hr. Hansen har en difference på 41 kroner, han kan bruge til andre regninger i sin husholdning. At påstå Hr. Hansen nu har færre penge i husholdningsbudgettet, er absurd. Selvfølgelig anerkender Venstre, at moderne politik desværre ogsa indeholder et element af »fake-news«, et kort der ofte trækkes når sagligheden ikke slår til, og sandheden er ilde hørt.

Borgmesteren valgte at budgettere med en »midlertidig overgangsordning« i 2021+2022+2023, det var »fugle på taget«. De 26 millioner kroner som han mangler nu, må han selv stå til ansvar for. Man kan spørge sig selv, var det rettidigt omhu?

De 26 millioner kroner var en to-årig kompensations-overgangsordning til brug i 2019+2020. Den har ALDRIG været en del af udligningsreformen.