DEBAT: Borgmester mangler respekt for borgernes penge

Debat Hørsholm - 11. februar 2020 kl. 10:08 Af Preben Carøe, Ringvej 24, Hørsholm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Morten Slotved (K)... Hvad er der blevet af den ydmyge og ordentlige borgmester, jeg mødte en januar aften for 10 år siden?

Når jeg læser dine udtalelser om og bagatellisering af de voldsomme overskridelser både i areal og omkostninger i forbindelse med flytningen af rådhuset, er det så grotesk, at jeg dårligt ved, hvor jeg skal begynde. Manglende respekt for borgernes penge skal man lede længe efter og dine udtalelser hjælper bestemt ikke i forhandlingerne om at få reduceret de 70 millioner kroner, vi står til at blive straffet med i udligning.

Flere undersøgelser viser at mange offentlige projekter underbudgetteres, hvorefter der typisk sker en overskridelse på 35 procent. Borgmesteren har hermed sat ny Danmarksrekord og er åbenbart tilfreds med en fejlberegning på arealbehovet på 2000 kvadratmeter eller 40 procent , hvilket i øvrigt på underlig vis medfører en huslejestigning på 55 procent og en overskridelse af flytteomkostningerne på 300 procent.

Nogle af begrundelserne for overskridelsen strider mod sund fornuft og at gøre en dyd af at man har taget de »gamle« møbler med til en midlertidig adresse taler for sig selv. Kæden hopper jo helt af, når du forsøger at billiggøre flytningen ved at sammenligne med statens udflytning af arbejdspladser.

Borgmesteren kan i øvrigt godt glemme alt om at blive i de midlertidige lokaler, men borgmesteren har måske glemt hans begejstring over at hans partifælde Jarlov havde åbnet for et rådhus i bymidten, selvom kravet i Fingerplanen er stationnærhed. Den midlertidige lokalitet er ikke just bymidte og langt fra stationnær. Dertil kommer de elendige adgangsforhold og den yderligere trafikbelastning og kø kørsel for de 300 medarbejdere fra rådhuset der nu skal slås med de mange, mange biler fra forskerparken.

Nu vil du så bringe »vores egen« konsulent ind for at finde ud af den bedste placering af et rådhus. Nu ved jeg jo ikke hvem der gemmer sig bag »vores«, men det lyder jo ikke just som en uvildig proces.

I stedet for bymidten kunne det være at du skulle vende blikket mod nord, hvor de projektmagere Arendt/Bruus du kontaktede for at få en vurdering af byggemulighederne foran Bakkehusene/Christianshus, nu sammen med Fredensborg er ved at forberede en lokalplan der vil føre til yderligere nedgang i detailsalget i Hørsholm.

Med måske landets laveste kassebeholdning, et forventet dundrende underskud på PH park projektet, budgetoverskridelserne i forbindelse med flytningen, den højere husleje m.m. er det vel kun et spørgsmål om tid før vi kommer under administration og bliver tvangssammenlagt - og så er der jo ikke brug for et nyt rådhus.

Var der nogen der sagde »Konen med æggene«?