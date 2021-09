Nu indrømmer flertallet, at besparelserne var for vidtgående, og at der nu var brug for at genoprette området med en saltvandsindsprøjtning før kommunalvalget, skriver Venstres Anne Ehrenreich og Ann Lindhardt. Foto: S.Gnatiuk/sergign - stock.adobe.com

DEBAT: Ældreområdet har brug for et løft

Af Anne Ehrenreich og Ann Lindhardt, (V) medlemmer af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Debat Hørsholm - 27. september 2021 kl. 05:44 Kontakt redaktionen

Charlotte Kirchheiner argumenterer for en ensartet tilgang til Hørsholm Kommunes budget. Det er en sympatisk tankegang. Det gjorde Venstre også sidste år, og vi fremlagde et budget, som netop var holistisk.

I mellemtiden besluttede flertallet, så omfattende nedskæringer på blandt andet ældreområdet.

Selvsamme flertal har fornyeligt indrømmet, at besparelserne var for vidtgående, og at der nu var brug for at genoprette området med en saltvandsindsprøjtning før kommunalvalget, som næsten - men dog ikke helt modsvarede sidste års besparelser.

Vores konklusion af dette forløb er, at et holistisk budget ikke bare skal være noget, man gør i et valgår men hvert år.

Der er på ældreområdet brug for tage højde både for den demografiske udvikling og behov for at rette op på tidligere tiders besparelser.

Det er derfor, at vi foreslår, at ældre området får et løft, blandt andet med aftensygeplejerske.

Set fra vores side skal Hørsholms borgere behandles ordentligt og med værdighed hele livet igennem.

