Morten Slotved (K), Borgmester i Hørsholm. Foto: Lars Sandager Ramlow

Borgmester: Mærkelige budgetforhandlinger

Debat Hørsholm - 01. september 2020 kl. 19:20 Af Morten Slotved (K), Borgmester i Hørsholm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg er meget overrasket over vidtløftige luftkasteller fra DF og Venstre i medierne her i Hørsholm. De seneste dage har V og O haft alle de rigtige holdninger, som vi alle gerne vil have. Hjælpe de ældre med flere penge. Støtte børnene med flere penge. Ingen skattestigning. Det hele skal pensles ud i medierne inden man går til forhandling. Kære V og DF, det betyder jo at I maner jer op i hjørne, hvor I ikke kan forhandle.

Venstre mener at udligningen er blevet mindre. Nej, den koster efter fire år Hørsholm 53 millioner kroner årligt fuldt implementeret. Det skal finansieres. Og det kan ikke gøres med et et-årigt grundlag, hvor KL og regeringen har givet 1 årige penge til kommunerne, for at komme gennem Corona. Hørsholm har ubalance på 160 millioner kroner. kroner sammenlagt over fire år. I fremhæver hele tiden Rudersdal. Rudersdal hævede skatten med 0,3 procent sidste år, og har indgået forlig om at hæve med næsten 0,3 procent i år.

I Rudersdal kan man godt se hvordan udligningsaftalen presser de næste fire år, og de vil kæmpe for at få et budget i balance. Kom med et reelt budget i balance med service forbedringer på velfærdsområdet og ingen skattestigninger. Så er jeg med. Men fugle på taget og taltrylleri er ikke konservativ politik. Og DF, come on. De ønsker og forventninger I har meldt ud på Facebook sætter kommunen under administration indenfor 2-3 år.

Kære V og DF, vis nu om I vil tage ansvar og forhandle ved forhandlingsbordet, eller forhandler I gennem pressen?