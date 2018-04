Nostalgi-debat

Nu lever vi altså i 2018, og i København gør man nu alt for at skaffe lys og luft imellem husene ved at rive ned og rette op på fortidens synder ved at skabe grønne gårdarealer, der hvor der før var tæt bebyggelse.

Hvorfor får vi ikke en ansvarsbevidst stadsarkitekt, en person der kan forsøge at redde, hvad der er tilbage af Hillerød? Det er på høje tid, at der bliver grebet ind, vi er mange der mener, at det desværre allerede er for sent.