Lidt ydmyghed, Hr. Formand

Debat Hillerød - 04. april 2019

Af Ulf Rathsach Petersen, Nøddehegnet 20, 3480 Fredensborg

Hillerød: Kære Peter Frederiksen

Jeg synes ikke det klæder dig offentligt at være perfid over for en borger, der ytrer sig kritisk over for dig og dit parti i et læserbrev. De familier der gennem længere tid har rejst kritikken mod 1: den forvaltning, du har det politiske ansvar for, og 2: de ansvarlige politikere (i en til tider hård tone). Vi gør det ikke for sjov! Vi gør det fordi, vi er i klemme i systemet, i din forvaltning. Jeg kan garantere dig for, at for de familier, er der mere end en lokalpolitisk karriere på spil. Derfor bør du være lidt ydmyg omkring situationen, og de mennesker der ytrer sig!

Tag kritikken til dig i stedet Peter og åben dine øjne.

Vi savner stadig at du, som politiker, og som menneske, rent faktisk forholder dig til den rejste kritik. Vi ved godt, at du og dine kollegaer i byrådet ikke kan sagsbehandle, det beder vi jer heller ikke om. Men i kan ikke blive ved med at have øjnene vidt lukkede over for selve kritikken. Sæt nu forældrene faktisk har ret i deres påstande, at det rent faktisk er lykkedes forvaltningen at dække over deres fejl og ulovligheder, og bortforklare deres forsømmelser i en række børnesager, over for dig og dine kollegaer i byrådet. Hvad så? Er det så ikke noget i skal lære af, helt konkret? Jeg vil til hver en tid foretrække et åbent, gennemsigtigt system, der tør stå ved sine fejl, og lære af dem. I stedet for den kyniske håndtering der sker i dag.

Jeg ønsker ikke at mundhugges med dig, og jeg må også erkende, at den mere principielle dialog i nu har taget initiativ til, er nødvendig for at pege mod en lysere fremtid for handicappede i Hillerød kommune. Dialog er godt, men kan ikke stå alene, der er behov handling og løsninger i de konkrete sager.

Jeg vil gerne tilbyde dig, at åbne dine øjne for substansen i vores kritik, for så tror jeg du vil se anderledes alvorligt på tingene. Du skal være velkommen til en kop kaffe og en snak hjemme hos mig.