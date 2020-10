Forældregruppen takker byrådet

Kære byråd. I forældregruppen til børn med handicap er vi utrolig glade for, at I ved seneste byrådsmøde har besluttet at revidere og fastsætte sagsbehandlingsfristerne på hele socialområdet, herunder hjemviste sager. Samt at vurdere om nogle af de nuværende frister er for lange.

Tak for at lytte til os gennem to år, at tage os alvorligt og på bedre vis at hjælpe de svageste borgere i kommunen. Børn, unge og voksne med handicap, udsatte, syge og ældre mennesker i vores kommune kan se frem til øget retssikkerhed fra december. Det er et stort arbejde at revidere 16 lovgivninger.