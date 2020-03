Erhvervsformand: Husk at handle lokalt - også hjemmefra

Jeg vil derfor gerne opfordre inderligt til, at alle tager ansvar og viser lokalt samfundssind. Når vi ikke længere kan gå ud at spise, kan vi bestille take-away fra et lokalt spisested.

Vi kan ikke tage på en hyggelig shoppetur, men vi kan kommunikere med butikkerne via de sociale medier og ringe til dem og aftale en anden måde at handle på. Det kan være, de kan levere, eller at vi kan vente med at få varerne, men gerne vil betale på forskud.