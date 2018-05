Send til din ven. X Artiklen: Drop det skønmaleri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Drop det skønmaleri

Debat Hillerød - 19. maj 2018 kl. 10:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Michael Liesk, Humlehaven 16, 3400 Hillerød

I et tillæg til Frederiksborg Amts Avis kunne man forleden læse om Hillerøds fremtid. En fremtid, der blev tegnet i vækst på alle områder. Byrum forsvinder under den tiltagende byfortætning, naturen må vige for nye bydele, hvor man i projekt-beskrivelser lover guld, svaner og grønne skove. Men de grønne skove og bynær natur forsvinder, og vores insekter og fugle bliver presset. Flere biler i de tæt beboede områder i bykernen er hverken sund kost eller særlig miljøvenligt.

For at give plads til det nye sygehus og Favrholm by flytter man nu padderne og bortgraver den gamle Salpetermose. Padder og frøer vender som bekendt tilbage til deres vandhuller, disse her vil de så ikke finde i Noahs Ark, men et synkende landsbyhospital.

Kommunerne kæmper indbyrdes om at komme først og være størst med alt, men er det vejen frem? Lad os dog i fællesskab sikre en bæredygtig udvikling for hele regionen, byerne og ikke mindst landdistrikterne. Det burde være en opgave i alles interesse, at vi fordeler sol og vind lige.

Mere vækst og øget forbrug har fornylig medført et opråb fra 300 klimaforskere, et opråb ,der advarer mod den udvikling. Vores klode, naturen, klimaet og vores resurser kan ikke holde til en fortsat udvikling, hvor vækst er nøgleordet. Det er på høje tid, vi skifter kurs og ikke bare bruger fine ord om bæredygtighed i taler og på skrift.rød