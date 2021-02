DEBAT: SF støtter forældrene på Alsønderup skole

SF står også noget uforstående overfor, hvordan man kan overveje at placere 60 elever med store udfordringer på en lille folkeskole med 111 elever. Alsønderup skole er en lille velfungerende skole med et stort nærvær og fællesskab mellem elever, lærere, forældre, og skolen udgør kernen i lokalsamfundet. Alligevel er skolen sårbar i forhold til forældres fravalg, og når forældre reagerer med udtalelser om at overveje at vælge skolen fra, hvis Dagbehandlingsskolen bliver nabo, er det naturligvis bekymrende.

SF har et varmt hjerte for Hillerøds udsatte børn og unge. De skal have de bedste rammer og forudsætninger for at kunne komme tilbage i den almene folkeskole. Elever, som er henvist til dagbehandlingsskole, har ikke brug for at blive set skævt til. De har brug for forudsigelige og kærlige rammer.