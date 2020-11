Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Regnestykker i Hillerød Forsyning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Regnestykker i Hillerød Forsyning

Debat Hillerød - 04. november 2020 kl. 10:43 Af Jens Ørum Andersen, Horsevænget 22, Hillerød Kontakt redaktionen

Søren Støvring er igen i medierne, denne gang på eget initiativ for at støtte de kollegaer, der har overset at indkassere en rabat. Det er prisværdigt, at han gør det, de pågældende har det garanteret dårligt. Men der er da vist ingen, der er gået efter medarbejderne, så på sin vis er Støvrings forsvar forfejlet.

Kritikken har drejet sig om den kultur, der åbenbart hersker i forvaltningen. Det ses den ene gang efter den anden, at budgetter bliver overskredet, at projekter er underbudgetteret og at arbejdet ikke bliver udført ordentligt.

Eksempler:

o Kontraktsummen på Royal Stage blev overskredet med 26 mio.

o 400.000 ekstra til et ukompliceret vejprojekt på Milnersvej

o Cykelstien mellem Nødebo og Hillerød kom til at koste 20 mio. i stedet for 10 mio.

Borgmesteren har tidligere afvist såkaldt »forlods kontrol«; det lyder sandelig også fælt, som fra en diktaturstat. »Hvis ikke man finder fejl, er pengene jo spildt«! (På en måde samme logik, som Fogh brugte, da han bombede Skattevæsenet.) Men bare ovenstående eksempler viser, at selv om man forhåbentlig ikke finder fejl i de fleste projekter, er der penge nok til egenkontrol og kvalitetssikring. For det hedder det de fleste andre steder. I byggebranchen, som jeg kender, er der tilfredshed hos alle parter med ordningen, som er lovfæstet.

Men tilbage til Forsyningen. Støvring runder af med et jovialt forsøg på at sætte beløbet i relief: »Den tabte sum kommer til at koste hver borger i Hillerød en flad 10er, så hvad er problemet?«

Jo, de samme borgere er netop blevet præsenteret for nedskæringer i hjemmehjælp, undervisning, kultur m.m. Noget, der gør ondt.

Man kan lave et andet regnestykke: Hvis Støvring nøjes med en normal, god løn, vil pengene være hentet hjem.

relaterede artikler

Grebet strammes om Hillerød Forsyning 23. oktober 2020 kl. 06:34

Politikere kræver beskedne lønninger i Hillerød Forsyning 23. oktober 2020 kl. 04:01

Kommunalt selskab glemte at få rabat på en halv million 20. oktober 2020 kl. 17:03