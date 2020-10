Pressefoto

DEBAT: Radikale og rimelighed

Debat Hillerød - 30. oktober 2020 kl. 12:52 Af Morten Bille, formand for Nye Borgerlige i Hillerød og byrådskandidat, Søbuen 111, 3400 Hillerød. Kontakt redaktionen

I et læserbrev skriver de to radikale byrødder Christina Thorholm og Jørgen Suhr om grundskyld og rimelighed.

Skulle en enkelt borger efter vedtagelsen af dette års budget i kommunen, hvor Radikale gik sammen med de røde partier om at hæve skatten, fortsat være i tvivl om Radikale er et socialistisk parti, som ønsker at beskatte borgerne fra hus og hjem, så bør det nu stå helt klart.

Radikale er et parti, som støtter skattestigninger, og nu er de utilfredse med, at borgerlige partier ønsker at beskytte borgerne i Nødebo mod store stigninger i grundskyld som konsekvens af, at sommerhusområdet er blevet omklassificeret til helårsområde.

Det får ganske rigtigt værdien af den faste ejendom til at stige, og den dag huset sælges, kan muligvis opnås en friværdi. Problemet, som Radikale tilsyneladende er ligeglade med i deres iver efter at finde flere penge til kommunekassen, er, at de berørte husejere ikke kan "spise deres mursten".

I Nye Borgerlige ønsker vi en anstændig beskatning af borgernes værdier og indkomst. At beskatte husejerne på en forventet indkomst er ikke rimeligt.

Og borgerne i Nødebo (og resten af Hillerød Kommune) kan allerede begynde at "glæde" sig til, at de skal betale mere i kommuneskat pga. at Radikale stemte for dette i budgetforhandlingerne.

Nej Radikale, det er ikke rimeligt at borgerne i Nødebo skal spise deres mursten.