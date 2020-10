Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Paradokset omkring det sociapsykiatriske Værested Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Paradokset omkring det sociapsykiatriske Værested

Debat Hillerød - 23. oktober 2020 kl. 17:22 Af Af Hanne Gravgaard, Trollesvej 4.I.19, Hillerød Kontakt redaktionen

De seneste dage har der været offentliggjort læserbreve fra brugere af Værestedet. De lufter en bekymring og en vrede over den ændring, som ifølge budgettet for 2021 vil finde sted fra 1/1 2021.

Kort fortalt går det ud på, at det socialpsykiatriske Værested fremover administrativt vil blive sammenlagt med Center for Beskyttet Beskæftigelse (CBB).

Dette betyder, at der vil være en fælles ledelse, og altså ikke en leder med specifik kompetence inden for hvert af områderne. Da det er vidt forskellige grupper, der således lægges under en fælles ledelse er det svært at forestille sig, at denne leder kan have dybtgående kendskab til begge områder.

At det nuværende personale har valgt ikke at fortsætte med arbejdet i Værestedet tyder da også på en skepsis hos dem.

For år tilbage havde Hillerød Kommune et selvstændigt Værested i Grønnegade, som mod brugernes protester blev flyttet til Trollesbro, hvor det kom til at dele lokaler med Oasen. Dette er et fritidstilbud under CBB, mens beskæftigelsesindsatsen er i en anden del af huset.

En bekymring allerede dengang var, at denne sammenblanding ville være af betydning for rekruttering af relevante brugere til det sociapsykiatriske Værested.

Gennem det sidste år har blandt andet Udsatterådet sammen med blandt andet nuværende brugere arbejdet med at kortlægge, hvilke ønsker der er til et fremtidigt Værested.

Et gennemgående tema både blandt brugerne og de psykisk sårbare, som er blevet interviewet eller har udfyldt spørgeskema, er ønsket om et separat Værested.

Det virker derfor paradoksalt, at mens dette arbejde pågår, vælger politikerne at integrere de to funktioner endnu mere.

Allerede i høringsfasen til budgettet gjorde Udsatterådet opmærksom på, at vi anså det for risikabelt for Værestedets fremtid med en sådan sammenlægning.

Hillerød Kommunes borgere har ifølge loven krav på, at de kan komme på et sociapsykiatrisk Værested, hvis de har behov for det. Og loven fastsætter regler for, hvad det skal indeholde.

Man spørger sig selv, hvorvidt dette tilbud er tilstrækkeligt!

Og man spørger sig selv om, hvorvidt det er 130.000 kroner værd!